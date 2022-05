Jakob Böhme, hier in einer früheren Partie, erzielte beide Treffer beim 2:1 seines SV Hafen Rostock gegen den SV Blau-Weiß 50 Baabe. FOTO: Peter Richter Fußball in und um Rostock SV Hafen mit dem dritten Sieg in Folge, Laage meldet sich zurück Von Peter Richter | 15.05.2022, 19:22 Uhr

In der Fußball-Landesliga Nord spitzte sich der Kampf gegen die drei Abstiegsplätze am Wochenende noch weiter zu. Zwischen Rang vier und neun liegen ganze drei Punkte in dieser Wahnsinns-Liga mit nur elf Teams.