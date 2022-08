Siegtor für Hafen beim Doberaner FC: Moritz Went trifft per Freistoß zum 2:1 FOTO: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball in Rostock und Umgebung SV Hafen gewinnt das „Derby“ beim Doberaner FC verdient mit 2:1 Von Peter Richter | 07.08.2022, 17:34 Uhr

Sogar noch besser als der SV Hafen Rostock am Freitag mit seinem 2:1 beim Doberaner FC startete der FSV Bentwisch II am Sonntag in die neue Saison der Fußball-Landesliga West: 3:0 gegen den SV Blau-Weiß Polz!