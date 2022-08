Jakob Böhme (am Ball) war 2021/22 gemeinsam mit Gero Leplow und Lennard Koß (jetzt TSV Bützow) erfolgreichster Torschütze des SV Hafen. Sie trafen jeweils siebenmal. FOTO: Peter Richter up-down up-down Fußball in Rostock Der SV Hafen wünscht sich diesmal eine sorgenfreie Saison Von Peter Richter | 02.08.2022, 05:00 Uhr

Fußball-Landesligist SV Hafen Rostock startet in der neuen Saison in der Staffel West. Die Elf von Coach Enrico Neitzel will diesmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben.