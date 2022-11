3:3 nach 3:0-Führung, aber „im Endeffekt bin ich mit dem Punkt zufrieden“, meinte Trainer Heiko März vom SV Warnemünde (rechts) nach dem Spiel beim Greifswalder FC II, in dem Kapitän Patrick Apitz (Mitte) das 3:0 erzielte. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga SV Warnemünde führt bei Greifswald II schon 3:0 und spielt 3:3 Von Lucas Bröcker | 06.11.2022, 17:52 Uhr

Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vergab der FC Förderkader in Neubrandenburg vom Elfmeterpunkt die große Chance zur Führung und stand trotz 75-minütiger Überzahl am Ende mit leeren Händen da.