Rostock in der 2. Volleyball-Bundesliga SV Warnemünde gewinnt fast zweieinhalb Stunden andauernden Krimi Von Jonna Richter | 29.01.2023, 14:57 Uhr

3:2 (24:26, 25:23, 23:25, 25:17, 16:14) hieß es vor „vollem Haus“ am Samstagabend in der Ospa-Arena gegen den Tabellendritten SV Lindow-Gransee. Es gab sogar, was im Volleyball selten vorkommt, eine rote Karte.