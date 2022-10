Der Einsatz von SVW-Zuspieler und Kapitän Marcin Kapusniak am Sonntag im Regionalpokal ist noch fraglich. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Volleyball SV Warnemünde trifft im Regionalpokal auf Kieler TV Von Jonna Richter | 08.10.2022, 16:00 Uhr

Für die Zweitliga-Volleyballer geht es am Sontag in der Ospa-Arena um den Einsatz in den DVV-Pokal. Im Halbfinale des Regionalpokals wartet zunächst Nordrivale Kiel.