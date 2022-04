Die Volleyballer des SV Warnemünde wollen im letzten Heimspiel der Saison gegen TuB Bocholt noch einmal jubeln und den siebten Sieg in eigener Halle einfahren. FOTO: GEOS 2. Volleyball-Bundesliga SV Warnemünde will Sieg im letzten Heimspiel der Saison Von Jonna Richter | 23.04.2022, 06:00 Uhr

Noch zwei Spiele stehen für den SV Warnemünde in der Saison 2021/22 an. Zum letzten Heimspiel kommt am Sonnabend TuB Bocholt in die Ospa-Arena. Der SVW will den siebenten Heimsieg.