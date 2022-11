„Ich rechne damit, von jetzt an noch deutlich mehr Erfolg zu sehen“, äußerte sich SVW-Mittelblocker Jordan Kerkvliet nach dem 3:2 in Schüttorf zuversichtlich. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down SV Warnemünde in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord SVW holt mit dem 3:2 in Schüttorf zwei der drei möglichen Punkte Von Jonna Richter | 20.11.2022, 21:00 Uhr

Die Volleyballer des SV Warnemünde (7./9) setzten sich am Sonntag in der 2. Bundesliga Nord beim FC Schüttorf 09 (8./8) in einem dramatischen Spiel mit 3:2 durch (25:17, 23:25, 22:25, 25:21, 17:15).