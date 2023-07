Teetje Klotzsch will mit den Robben zum Finalturnier nach Warnemünde. Dazu muss er mit seinem Team die eigene „Zweite“ ausschalten. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Deutsche Beachsoccer-Liga Teetje Klotzsch will mit den Rostocker Robben zum Finalturnier nach Warnemünde Von Andre Gericke | 21.07.2023, 10:37 Uhr

In der Deutschen Beachsoccer-Liga steht die Gruppenphase in Düsseldorf an. Die beiden Erstplatzieren lösen das Ticket für Finale in Warnemünde. Ein Team der Robben wird dabei sein. Der 1. FC Versandkostenfrei kann es nicht mehr schaffen.