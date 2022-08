Die Führung für die Gäste: Jonas Penzenstadler (Mitte) erzielt das erste Tor der neuen Saison für den FSV Kühlungsborn. von links: Kevin Gildemeister, Nico Tobias Hartig, Lucas Leutert, hinten Niklas Mönck, Torschütze Jonas Penzenstadler und Robert Franke. FOTO: GEOS up-down up-down Start in der MV-Fußball-Verbandsliga Toller Auftakt: MV-Fußballer schießen 37 Tore in sieben Partien Von Tommy Bastian | 07.08.2022, 18:34 Uhr

Der Saisonauftakt in der Fußball-Verbandsliga MV hatte es in sich: In den ersten sieben Spielen wurden 37 Treffer erzielt – mehr als fünf pro Partie. Welches Team am erfolgreichsten war und wie die Trainer es sehen.