Tom Gröschel wird am Sonntag beim 41. Berliner Halbmarathon in die Wettkampf-Saison 2022 einsteigen. FOTO: Ralf Görlitz Laufen in und um Rostock Tom Gröschel startet am Sonntag beim Berliner Halbmarathon Von Bernd-Dieter Herold | 01.04.2022, 15:00 Uhr

Für den Marathon-Spezialisten vom TC FIKO Rostock ist dies allerdings lediglich ein Test nach der Rückkehr aus dem Höhencamp in Kenia. Am Sonnabend beginnt der Laufcup MV mit dem Haff-Marathon in Ueckermünde.