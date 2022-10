Rief auch in Cagliari sein Leistungsvermögen ab: Triathlet Johannes Vogel vom TC FIKO Rostock Foto: Claudia Millat up-down up-down Triathlet von der TC FIKO Rostock weiter stark in Form Johannes Vogel erzielt in höchster „Liga“ sein bestes Ergebnis Von Bernd-Dieter Herold | 12.10.2022, 05:00 Uhr

Johannes Vogel vom TC FIKO Rostock hat in seinem vierten Einsatz in der höchsten Triathlon-Klasse, den World Triathlon Championship Series, in Cagliari sein bisher bestes Ergebnis erzielt.