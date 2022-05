Doppelweltmeisterin Marie Hauer peilt im dänischen Viborg ihren nächsten Duathlon-Titel an. FOTO: Burkhard Hauer/Privat Duathlon-Athletin gefordert Ausdauer-Ass Marie Hauer von der TG TriZack peilt Titelhattrick an Von Bernd-Dieter Herold | 04.05.2022, 12:00 Uhr

Im November wurde Marie Hauer bereits Doppel-Weltmeisterin im Duathlon. Am Sonnabend will die Ausdauersportlerin der TG TriZack Rostock in Viborg nachlegen. Allerdings muss sie sich gegen starke Konkurrenz behaupten.