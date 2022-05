Strahlender Norddeutscher Meister – die U 15 des SV Warnemünde (von links): Sina Schlette, Charlotte Klaus, Emelie Hebig, Annelie Bauer, Jennifer Anopuo, Lynn Krüger FOTO: Verein Volleyball in Rostock U15-Mädchen des SV Warnemünde werden Norddeutscher Meister Von Jonna Richter | 17.05.2022, 05:00 Uhr

Die U15-Volleyballerinnen des SV Warnemünde sind Norddeutscher Meister geworden. Als Vize-Landesmeister hatten sie sich erstmalig für das Turnier qualifiziert, das in diesem Jahr an zwei Tagen in Flensburg stattfand.