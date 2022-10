Viktoria-Urgestein und Keeper Morris Neu ist hier einen Schritt schneller als Steinhagens Stefan Heinemann, der dennoch zum zwischenzeitlichen 2:0 beim 5:0-Erfolg der Gäste traf. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball in und um Rostock Überblick zum 5. Spieltag in den Kreisligen Warnow Von Arne Taron | 05.10.2022, 15:19 Uhr

Am 5. Spieltag kassiert in Staffel I der SV Rethwisch beim FSV Rühn 20 Gegentreffer. Viktoria Rostock verliert zu Hause mit 0:5 gegen Steinhagen. In Staffel II verliert Kessin mit 1:2 beim PSV Rostock II