Stolz präsentiert Roger Rogge seine Medaille für den absolvierten Sechs-Tage-Lauf in New York vor der Ergebnistafel im Flushing Meadows Corona Park. FOTO: srichinmoyultraphoto.com Laufen in und um Rostock Ultra-Läufer Roger Rogge rennt 323 Kilometer in sechs Tagen Von Tommy Bastian | 20.06.2022, 16:13 Uhr

Der Rostocker Extremsportler Roger Rogge bewegt sein Leben. Sein großes Ziel ist der 3100-Meilen-Lauf in New York. Dort lief er zuletzt bereits 323 Kilometer in sechs Tagen. Wie der 37-Jährige zu seiner Passion fand.