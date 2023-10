Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die TSG Neubukow II ebenfalls noch ohne Niederlage dasteht, aber erst drei Partien bestritten hat.

SV 26 Cammin – SC Viktoria Rostock 06 2:2 (0:1)

Ralf Hecker (Cammin): Beide Teams lieferten sich intensive Zweikämpfe und spielten offensiv Richtung Tor. Bei uns fehlten oft nur der letzte Pass und der Mut zum Abschluss, beim Gast sah es etwas gefährlicher aus, aber wir verteidigten tapfer und hatten in Tom Uhlmann einen starken Torwart. Die Freude über den 1:1-Ausgleich war groß, aber dauerte nicht lange. Praktisch im Gegenzug traf Viktoria mit einem schnellen Konter zur erneuten Führung. Unser Einsatz wurde am Ende mit dem 2:2 belohnt. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung.

Morris Neu (SC Viktoria 06): Wir sind mit dem Punkt nicht ganz zufrieden, es war wirklich mehr drin. Unsere Torausbeute war einfach mangelhaft. Mal fehlte der richtige Laufweg, mal die richtige Ansage oder einfach der Blick für den Mitspieler, der nur noch einschieben hätte müssen. Mit mehr Konzentration wäre der zweite Ausgleich nicht gefallen. Diesmal verschenkte Punkte.

Cammin: Uhlmann – Tim Hecker, Schröter, Scharnweber (90. Steinhäuser), Bellmann, Glawaty, Kakowski (90. Tomahogh), Barfknecht, Ohrem (90. Schepler), Saadat, Wiedemann

SC Viktoria 06: Angele – Hoffmann, Römhild, Maik Neu, Pfalzgraf, Bäcker, Dethloff (58. Holz), Platzek, Ness, Hinsch, Patrick Müller

Tore: 0:1 Maik Neu (5.), 1:1 Saadat (75.), 1:2 Hoffmann (76.), 2:2 Saadat (78.)

Lesen Sie auch Vom 4. Spieltag der Fußball-Kreisklasse Staffel I Felix Drewes sichert dem Zweiten Viktoria Rostock einen Punkt gegen die LSG Elmenhorst II

Nienhäger SV – TSV Rostock 2011 ausgefallen

Nichtantritt der Heimmannschaft – es ist von einer Wertung zu Gunsten des TSV 2011 auszugehen

LSG Elmenhorst II – SV 1932 Klein Belitz II 1:1 (0:0)

Mathias Noack (Elmenhorst II) Leider wieder nur ein Punkt. Wir konnten uns trotz Feldüberlegenheit kaum klare Torchancen herausspielen. Zwei, drei Konter waren brandgefährlich, und es war nur unserem klasse Torhüter zu verdanken, dass wir nicht früher in Rückstand geraten sind. Nach dem 0:1 wurde aber nicht aufgesteckt. Wir konnten dann noch den verdienten Ausgleich erzielen.

Arne Wichmann (Klein Belitz II): Elmenhorst II war über weite Strecken besser im Spiel und oftmals gefährlich, aber wir hatten die klareren Torchancen. Ein Eckball führte dann zum unglücklichen, aber insgesamt gerechten Ausgleich.

Elmenhorst II: Breuer – Sobczak, Noack, Heuten, Götsch (83. Fischer), Menzel, Maletzke, Wittmann, Schönberner (62. Schumacher), Baitler, Vagt

Klein Belitz II: Tim Heller – Töpfer, Latzke, Breda, Nawrot, Maik Janczylik (46. Markus Heller), Dukat, Jan Möller, Mario Izdebski (79. Kohlhagen), Werner (90.+2 Wichmann), Dethloff (46. Trost)

Tore: 0:1 Dukat (57.), 1:1 Fischer (84.)

SV Reinshagen – Schwaaner Eintracht II 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Gensch (3.), 1:1 Florian Schultz (53.), 2:1 Tingelhoff (74.)

FSV Nordost Rostock III – FC Rostock United II 0:9 (0:3)

Enrico Marx (FSV Nordost III): Wir hatten uns wirklich viel vorgenommen, aber leider fanden wir absolut nicht ins Spiel. Grundsätzlich ist der Sieg für United II gerechtfertigt, wenn er auch vielleicht ein bisschen zu hoch ausfiel.

FSV Nordost III: Timmermann – Drescher (65. Zander), Kloock, Lützow, Runge (65. Dräger), Pham, Schult, Sturm, Goeritz, Brennmehl (74. Glandien), Voß

Rostock United II: Thieß – Kaffka, Scheermann (46. Hentschke), Haufler (54. Siegmeier), Backhaus, Andrawes Abdou (46. Reimer), Rükel, Lohan (65. Vambold), Redlich, Sofke, Smolli

Tore: Lohan 2, Haufler 2, Vambold 2, Andrawes Abdou, Rükel, Hentschke