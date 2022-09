Trainer Jozef Janosik vor dem Doppel-Wochenend-Einsatz seiner Volleyball-Herren vom SV Warnemünde: „Wir haben uns gut vorbereitet, sind gesund und fit, um alles zusammen zu schaffen.“ Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Volleyball in Rostock Herren des SV Warnemünde am Wochenende gleich doppelt in Aktion Von Jonna Richter, Renate Kudruhs | 23.09.2022, 12:00 Uhr

Gleich doppelt treten am Wochenende die Volleyball-Herren des SV Warnemünde in Aktion, am Sonnabend in der Ospa-Arena in der 2. Bundesliga und am Sonntag in der Sporthalle Warnemünde im Pokal.