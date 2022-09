Foto: Georg Scharnweber 2. Bundesliga Nord Volleyballer des SV Warnemünde probieren eine Menge aus Von Jonna Richter | 12.09.2022, 12:38 Uhr

Eine Woche vor dem Saisonstart nahm der SVW an einen Turnier in Kiel teil. In den Duellen gegen die zwei Liga-Konkurrenten, die jeweils 2:2 endeten, probten die Warnemünder viele Spielvariationen.