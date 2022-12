„Wir treffen auf einen unvorhersehbaren Gegner, der gut spielt“, warnt Warnemündes Trainer Jozef Janosik vor dem VV Humann Essen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 2. Volleyball-Bundesliga Nord in Rostock SV Warnemünde bestreitet sein letztes Heimspiel im Jahr 2022 Von Jonna Richter | 10.12.2022, 18:00 Uhr

Ihr letztes Heimspiel im Jahr 2022 in der 2. Bundesliga Nord bestreiten die Volleyballer des SV Warnemünde am Sonntag ab 16 Uhr in der Ospa-Arena gegen den VV Humann Essen. Die Vorzeichen sind nicht günstig.