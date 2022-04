FOTO: NNN Volleyball in Rostock Herren des SV Warnemünde zum Abschluss gegen den TV Baden Von Jonna Richter | 30.04.2022, 05:00 Uhr

Am Sonnabend um 18.30 Uhr treten die Volleyballer des SV Warnemünde in der Ospa-Arena im Rahmen der 2. Bundesliga Nord gegen den TV Baden an. Das eigentliche Auswärts- wurde zum Heimspiel für die Ostseestädter.