Für die Wasserballer der HSG Warnemünde – im Bild: Michael Loba – endet am Wochenende die Saison in der 3. Liga. Foto: Verein/Jörg Behlendorf Ostseederby in der Rostocker Neptunhalle Wasserball: HSG Warnemünde hofft auf Sieg zum Saisonabschluss Von Jörg Behlendorf | 17.09.2022, 08:00 Uhr

Die zweite Mannschaft der HSG Warnemünde strebt am letzten Spieltag in der 3. Wasserball-Liga gegen den SV Wiking Kiel ihren zweiten Saisonsieg an. Das wird allerdings schwierig. Wie sich die Gastgeber vorbereitet haben.