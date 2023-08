Rostocker bei den World University Games Das Ziel von Ruder-Steuermann Till Martini (ORC) ist eine Medaille Von Peter Richter | 03.08.2023, 19:58 Uhr Gut gelaunt in Chengdu: „Das ist ein mega Event hier und richtig gut organisiert“, sagt Till Martini. Foto: privat up-down up-down

Der 23-Jährige vom Olympischen Ruder-Club greift am Freitag bei den World University Games in Chengdu (China) mit dem deutschen Achter ins Geschehen ein. Am Sonntag um 14.25 Uhr (MESZ 8.25) geht es im Finale um die Medaillen.