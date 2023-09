Rostocker Eishockey-Club Piranhas unterliegen im zweiten Test bei den Hannover Indians mit 0:3 Von Arne Taron | 09.09.2023, 19:26 Uhr Dreimal schlug es ein hinter Keeper Sebastian Albrecht, aber immerhin: Im dritten Drittel kassierten die REC Piranhas kein Gegentor mehr. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Auch das zweite Testspiel des Rostocker Eishockey-Clubs in Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga Nord ging verloren. Die Gäste waren nicht spritzig genug. Wahrscheinlich lag es auch mit an der langen Busfahrt.