Kreisläufer Christian Wilhelm (hier im Heimspiel gegen Bayer Dormagen am Ball) gibt sich vor dem Spiel beim VfL Gummersbach kämpferisch. FOTO: Georg Scharnweber HC Empor reist zum Traditionsduell Rostocker Zweitliga-Handballer beim VfL Gummersbach gefordert Von Bernd-Dieter Herold | 30.03.2022, 07:00 Uhr

Nach sechs Niederlagen in Folge treten die Ostseestädter am Mittwoch als krasser Außenseiter beim Spitzenreiter an. Die Personallage bleibt angespannt. Der HC Empor glaubt trotzdem an seine Chance.