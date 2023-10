Die dritte Teilnahme an einer deutschen Damenmeisterschaft ist für das Goalball-Team der Black Bulls ein Heimspiel: Am 21. und 22. Oktober veranstaltet die Abteilung Goalball des Vereins Mecklenburger Stiere Schwerin den Top-Wettbewerb in der Sporthalle der Beruflichen Schule am Obotritenring. „Es treten insgesamt sieben Teams aus ganz Deutschland an. Unsere Black Bulls gehen mit einer sehr jungen Mannschaft ins Rennen um den Titel“, sagt Abteilungsleiterin Katja Schindler.

Sie trainiert zusammen mit Rayk Wilhelm die Goalballer. Favorisiert sind die Schweriner Mädels nicht. „Wenn wir es bis ins Halbfinale schaffen würden, wäre das echt toll“, meint Nationalspielerin Celine Rößling, die im Sommer bei der Junioren-WM in Brasilien mitspielte. Zuschauer sind herzlich willkommen und können die 15-jährige Center-Spielerin sowie ihre Teamkameradinnen bei der außergewöhnlichen Sportart live erleben.

Erstes Spiel der Meisterschaft findet am Sonnabend um 9 Uhr statt

Bei der paralympischen Sportart Goalball zielen Menschen mit einer Sehbehinderung darauf ab, einen Klingelball in das gegnerische Tor zu werfen. Die Teams mit jeweils drei Spielern tragen eine lichtundurchlässige Brille und Protektoren, orientieren sich an tastbaren Linien und kämpfen mit starkem Körpereinsatz um Punkte. In den Phasen, in denen der Ball auf der Spielfläche unterwegs ist, herrscht absolute Ruhe. „Davor und danach freuen sich alle DM-Teilnehmerinnen über Zuspruch und Jubel“, so die Abteilungsleiterin, die in den zurückliegenden Wochen eine Menge für die deutsche Meisterschaft zu organisieren hatte.

Die Black Bulls aus Schwerin schicken ein Damenteam in die Titelkämpfe. Foto: Barbara Arndt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Goalball ist erst seit zwei Jahren bei den Mecklenburger Stieren etabliert. „Wir haben mit sechs Aktiven begonnen. Jetzt sind es schon 25“, freut sich Katja Schindler über die erfolgreiche Entwicklung. Trainiert wird zweimal pro Woche. Die jetzige Gastgeberrolle für die Titelkämpfe spornt Celine, Alina, Jasmin, Ishmed, Sophia und Hülya, die als Verstärkung dazu kommt, mächtig an. Die Vorrunden finden am Sonnabend 9 bis 16 Uhr, die Platzierungsspiele am Sonntag von 8 bis 14 Uhr statt.