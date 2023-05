Startaufstellung der 40 für einen Wertungslauf qualifizierten Motocrosser Foto: Peter Neunzling up-down up-down ADAC-Cup-Rennen im Motocross Jungprofi Cato Nickel behauptet als Tagesdritter Führung im MX Youngster Cup Von Ralf Herbst | 15.05.2023, 20:34 Uhr

Am Wochenende stellten sich Schwerins junge Motocrosser in Mölln der internationalen Konkurrenz in den MX-Cups des ADAC. Dabei hatten sie alle Gashebel voll zu tun.