Ende Juli stand Torsten Gütschow mit dem Bremer SV in der 1. DFB-Pokalrunde gegen den FC Schalke 04. Der SV unterlag mit 0:5. Foto: Imago Images Fußball-Oberliga im NOFV So kam der Dynamo-Schwerin-Deal mit Trainer Torsten Gütschow zustande Von Hans-Georg Taken | 19.06.2023, 18:00 Uhr

Auf dem Rückweg vom Traditionsspiel in Freital hörte sich Torsten Gütschow die Offerte von Oberligist Dynamo in Schwerin an – und sagte fünf Tage später zu.