Fußball-Oberliga NOFV-Nord Heimspiel von Dynamo Schwerin verlegt: Wie geht es weiter mit dem Sportplatz in Lankow? Von Tim-Julius Berchtold | 08.08.2023, 13:38 Uhr Der Platz der SG Dynamo Schwerin im Sportpark Lankow erstrahlt wieder in neuem Grün. Fußball gespielt werden darf dort allerdings erst in einigen Wochen wieder. Foto: Tim-Julius Berchtold

In der vergangenen Saison war der Rasen auf dem heimischen Fußballplatz der SG Dynamo Schwerin in einem desolaten Zustand. In der Sommerpause wurde das Grün nun auf Vordermann gebracht. Doch gespielt werden darf dort weiterhin nicht.