American Football in Schwerin Heimspiel im Livestream: Mecklenburg Bulls gegen Frankfurter Red Cocks Von Hagen Bischoff | 23.09.2023, 12:14 Uhr Die Mecklenburg Bulls aus Schwerin haben ab 14 Uhr im Stadion Lambrechtsgrund die Frankfurt Red Cocks zu Gast. Archivfoto: Dietmar Albrecht

In der Football-Verbandsliga Ost geht es am heutigen Sonnabend wieder heiß her. Die Mecklenburg Bulls aus Schwerin haben ab 14 Uhr im Stadion Lambrechtsgrund die Frankfurt Red Cocks zu Gast. Die SVZ überträgt das Spiel live.