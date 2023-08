Leichtathletik-WM in Budapest Stabhochspringer Gillian Ladwig mit Respekt vor der großen Aufgabe Von Volker Beier | 23.08.2023, 06:00 Uhr Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft nach Budapest: SSC-Präsident Johannes Wienecke (l.), SSC-Leichtathlek-Chef Jan Kalcher (2. v. l.) und Trainer Andreas Rändler (r.) verabschiedeten Gillian Ladwig zur Weltmeisterschaft. Foto: Beate Balck up-down up-down

Der Schweriner Stabhochspringer Gillian Ladwig muss sich am Mittwoch, 23. August, in der Qualifiaktion bei der Leichtathletik-WM in Budapest beweisen.