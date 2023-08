Handball in Schwerin Grün-Weiß lädt vor dem Drittliga-Start noch zum Blickpunkt-Cup 2023 Von Hagen Bischoff | 23.08.2023, 11:44 Uhr Schwerins Linksaußen Charlotte Zufelde ist mit ihrem Teamkollegen beim Blickpunkt-Cup gefragt. Foto: Hagen Bischoff up-down up-down

Schwerins Handballdamen sind am 26. August in der eigenen Halle an der Reiferbahn beim letzten Vorbereitungsturnier gefragt. Ein letzter Feinschliff soll her, ehe die Saison am 2. September mit dem Derby gegen den Rostocker HC beginnt.