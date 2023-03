Mit dem Auftritt bei der HSG Hamburg-Nord endete auch die Amtszeit von Arek Blacha als Trainer der Mecklenburger Stiere. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down 3. Handball-Liga Nord Abstieg der Schweriner Stiere endgültig besiegelt Von Volker Beier | 26.03.2023, 15:38 Uhr

Die Mecklenburger Stiere Schwerin haben auch bei ihrem vorerst letzten Auftritt in der 3. Handball-Liga das Spielfeld als Verlierer verlassen. Mit dem 27:33 (15:18) bei der SG Hamburg-Nord schießen die Mecklenburger die Saison als erstes Team der 13er-Staffel ab und können am letzten Spieltag sogar noch auf den letzten Tabellenplatz abrutschen. Der Abstieg in die Oberliga-Ostsee-Spree ist auf jeden Fall besiegelt.