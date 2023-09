Die Mecklenburger Stiere haben dank eines 27:20-Auswärtssieges beim Doberaner SV einen perfekten Start in die neue Saison hingelegt und im ersten Spiel in der neuen Liga direkt einen Sieg gefeiert. Zehn Jahre spielten die Stiere zuletzt in der dritten Liga, stiegen in der vergangenen Saison allerdings sang- und klanglos ab. Mit dem neu formierten Team sind die Schweriner nun offenbar gut aus den Startblöcken gekommen.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie setzte sich kein Team entscheidend ab, ehe die Stiere kurz vor der Pause einen kleinen Lauf hinlegten. Sie verwandelten ein 8:10 (21.) in einen 15:12-Halbzeitstand „Unserer Abwehr muss es schneller gelingen, sich auf die Gegner einzustellen. Im Angriff haben wir uns zunehmend besser in Szene gesetzt. Allerdings reicht ein in Teilen sehr guter Auftritt nicht aus“, so Stiere-Trainer Teo Evangelidis.

Nach der Pause spielten die Stiere befreiter auf

Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Stiere den Vorsprung, bevor sie mit einem 5:0-Lauf von 21:18 (44.) auf 26:18 (55.) davonzogen und das Spiel für sich entschieden. Auffällig: Die 27 Schweriner Tore erzielten gleich zehn Stiere-Spieler. „Es wird für unser Team darauf ankommen, sich auf die vorhandene Erfahrung und Körperlichkeit gegnerischer Mannschaften einzustellen. Unsere Männer sind sehr gut ausgebildet, verfügen über eine sehenswerte Kondition sowie ein großes Maß an Emotion und Leidenschaft. Mit jedem Spiel wollen wir uns besser präsentieren und unsere Taktik weiter verfeinern“, sagt Coach Robert Schneidewind. „Man darf die vierte Liga nicht unterschätzen. Hier wird hart gekämpft. Umso mehr freuen wir uns, dass der Auftakt gelungen ist“, so Schneidewind und Evangelidis.

Die Mecklenburger Stiere hatten nach dem ersten Sieg im ersten Spiel allen Grund zum Jubeln. Foto: Luis Schünemann

Duell der Drittliga-Absteiger in Schwerin

Am kommenden Sonntag, 17. September, bitten die Stiere zum ersten Heimspiel der Saison. Gegner ist dann der HV Grün-Weiß Werder, der ebenfalls gerade aus der dritten Liga abgestiegen ist und auch einen Sieg zum Saisonauftakt feierte. Die Brandenburger gewannen gegen die SG Hermsdorf-Waidmannslust mit 31:23. Das Duell der Absteiger findet in der Kästnerhalle zur gewohnten Stiere-Zeit um 16 Uhr statt.

Mecklenburger Stiere: Raatz, Lampe, Sarrach– Linke 1, Hubenko 1, Wolf 6, Präckel 4, Nikolaidis 5, Lübbert 1, Finkenstein 2, Wagner 2, Dethloff, Christ 2, Schwaß 3/1