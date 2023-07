Zum letzten Heimspiel der Saison 2022/23 fanden 650 Zuschauer den Weg in die Kästnerhalle. Dort soll auch in der kommenden Saison gespielt werden. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Handball Ostsee-Spree-Oberliga Mecklenburger Stiere tragen ihre Heimspiele in der Kästnerhalle aus Von Hagen Bischoff | 04.07.2023, 11:53 Uhr

Die Handballer der Mecklenburger Stiere verzichten auf Heimspiele in der Palmbergarena oder gar in der Kongresshalle. Was in der Kästnerhalle geplant ist und was ein Ticket für ein Spiel kosten soll.