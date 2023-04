Die C-Jugend-Handballer der Mecklenburger Stiere, hier Philip Großmann (M.), haben sich mit ihrem Landesmeistertitel für die nord-ostdeutschen Meisterschaften qualifiziert. Foto: Hagen Bischoff up-down up-down Landesmeister von Mecklenburg-Vorpommern Handball-Jungstiere: C-Jugend der Mecklenburger Stiere gewinnt Titel Von Hagen Bischoff | 24.04.2023, 12:50 Uhr

Mit nur einer Niederlage in der gesamten Saison sind die Nachwuchshandballer aus Schwerin Landesmeister geworden. Jetzt geht es für die Jungstiere mit der nordostdeutschen Meisterschaft in Magdeburg weiter. Was sie erwartet und welche Stiere-Mannschaften ebenfalls MV-Meister geworden sind, lesen Sie hier.