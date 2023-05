In der zehnjährigen Vereinsgeschichte gab es, wie hier von Timo Acktun (gelbe Hose), den ein oder anderen spektakulären Wurf zu sehen. Foto: Hagen Bischoff up-down up-down Judoteam MV In zehn Jahren von der Oberliga bis an die Spitze der 2. Judo-Bundesliga Von Hagen Bischoff | 24.05.2023, 12:59 Uhr

Die Kampfgemeinschaft der Judoka Mecklenburg-Vorpommerns feiert zehnjähriges Bestehen. In ihrer ersten Saison startete die KGJMV noch in der Oberliga. Zehn Jahre später thront der Verein zwei Ligen höher in der 2. Bundesliga an der Spitze. Eine Entwicklung, die so nicht abzusehen war, sagen zumindest die Gründungsmitglieder.