100. Deutsche Box-Meisterschaft in Schwerin Paul Döring hält bei der Box-DM die Fäden in der Hand Von Hans-Georg Taken | 13.09.2023, 11:25 Uhr Für Paul Döring steht fest: „Schwerin ist genau der richtige Ort für die Austragung der 100. Deutschen Box-Meisterschaften.“ Foto: Hans-Georg Taken up-down up-down

In etwas mehr als sieben Wochen ist die Box-Elite für vier Tage zu Gast in Schwerin, um bei der deutschen Boxmeisterschaft in den Ring zu steigen. Und vorher schaut auch schon Henry Maske vorbei.