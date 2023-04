Hoffen auf einen erfolgreichen Bundesliga-Abend gegen den MBR 31/46 Hamm, v.l.: Frank Kleinsorg, Vereinspräsident des BC Traktor Schwerin, Mittelgewichtler Miljan Cumic, Weltergewichtler Yaroslav Samofalov und Traktor-Trainer Michael Timm Foto: Volker Beier up-down up-down Letzter Bundesliga-Kampftag BC Traktor Schwerin hat mit MBR Hamm noch eine Rechnung offen Von Ralf Herbst | 28.04.2023, 19:16 Uhr

Am letzten Kampftag der Box-Bundesliga will der BC Traktor mit einem Heimsieg über den BR Hamm die Tabellenführung zementieren und Revanche nehmen für das 9:12 aus der Hinrunde in Hamm.