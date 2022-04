Hat die Kugeln fest im Blick: Stefan Schenk. Er gehört neben Ronny Buchholz, Felix Gerlach und Björn Rüsch zum Stamm des Zweitliga-Snooker-Teams des 1. BC Schwerin. FOTO: Dietmar Albrecht Billard Schweriner Snooker-Team kann Klassenerhalt perfekt machen Von Hans-Georg Taken | 07.04.2022, 11:12 Uhr

Das Snooker-Team des 1. BC Schwerin geht in der 2. Snooker-Bundesliga in die heiße Phase. Vier Partien gibt es noch, zwei Siege müssen noch her für den Klassenerhalt.