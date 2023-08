Wettfahrt um das Rosa Paddel 2023 SV Mecklenburgisches Staatstheater lädt zur 42. Faltbootregatta Von Frank Casper | 31.08.2023, 14:30 Uhr Auch in diesem Jahr geht es für die Faltboote um das Rosa Paddel – mittlerweile zum 42. Mal. Foto: Frank Casper up-down up-down

Kanuten kämpfen in Schwerin in Faltbooten um das „Rosa Paddel“. Auch Kunststoffboote können an der Regatta teilnehmen.