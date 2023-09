In der Tischtennis-Verbandsliga hatte das neu formierte Team des TTC Schwerin gegen den SC Parchim II ihr erstes Spiel. Das lief am Ende nicht so wie gewünscht. Obwohl nur drei Spiele in den normalen drei Sätzen entschieden wurden, reichte es am Ende nicht. Schwerin verlor mit 4:6.

Mit 0:4 hatten die Schweriner einen schlechten Start. Die beiden Nachwuchsspieler, die in diesem Jahr zum Stamm gehören, gaben aber einen guten Einstand. Tommy Pohl und Phil Bernett punkteten zum 2:4. Nur Björn Gabler schaffte noch das 3:5. Die Parchimer holten den Siegpunkt. Aber Phil Bernett gelang noch ein Erfolg und so war er mit zwei Siegen der erfolgreichste TTC-Spieler in diesem Auftakt-Match.



TTC Schwerin: Gabler 1; Pohl 1; Bernett 2; Kedziora