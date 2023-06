Die deutschen Volleyballerinnen mit Libera und Kapitänin Anna Pogany (Nr. 4), Vanessa Agbortabi (Nr. 1) und Lina Alsmeier (l.) haben bislang eine erfreuliche Nations League gespielt. Foto: imago images up-down up-down Erst Japan, nun Brasilien Deutsche Volleyballerinnen als Siebtplatzierte in die zweite Woche der Nations League Von Ralf Herbst | 11.06.2023, 20:54 Uhr

Bei der Nations League sind die deutschen Volleyballerinnen mit drei Siegen und einer Niederlage in Japan sehr beachtlich in den Wettbewerb gestartet. Nun spielen sie in Brasilien und die Gegner werden nicht leichter.