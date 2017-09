60 Millionen Euro investiert : Mäzen Kühne kehrt dem HSV den Rücken

vergrößern 1 von 2 Foto: Christina Sabrowsky 1 von 2

von dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 10:09 Uhr

«Für mich ist jetzt erst mal Schluss», sagte der 80-jährige Unternehmer in einem Interview des «Handelsblatt». Kühne bezeichnete die Ablösesummen und den Transfermarkt als «beängstigend».

Nach eigenen Aussagen hat der Milliardär ungefähr 60 Millionen Euro in den Verein investiert, wovon rund die Hälfte eine echte Beteiligung an der HSV Fußball AG sei. Die Summe sei «unverhältnismäßig viel Geld, aber in der Branche werden ja mittlerweile noch ganz andere Beträge gezahlt».

Zu seinem «Luschen»-Interview im «Spiegel» steht Kühne weiterhin: «Der Verein hat wahnsinnig schwierige Zeiten hinter sich. Es gab etliche Wechsel. Auch Spielereinkäufe entpuppten sich als Flops. Ist doch klar, dass man da mal unruhig wird, wenn man so viel Geld investiert wie ich.»

Anfeindungen stören den Logistik-Unternehmer nicht: «Ich habe da auch ein dickes Fell entwickelt - und hätte vielleicht auch das eine oder andere Mal den Mund halten sollen. Aber ich bin ein sehr offener Mensch, der seine ehrliche Meinung sagt.»

