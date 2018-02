In Minks gegen Weißrussland : Maria und Lottner bestreiten deutsche Einzel im Fed Cup

Tatjana Maria und Antonia Lottner bestreiten am Samstag im Erstrunden-Duell des Fed Cups in Weißrussland die beiden Einzel für das deutsche Tennis-Team.

von dpa

09. Februar 2018, 11:11 Uhr

Der neue Teamchef Jens Gerlach nominierte beide Spielerinnen am Freitag für den Auftakt in Minsk. Im ersten Einzel trifft die deutsche Nummer eins Maria am Samstag (12.00 Uhr) auf Aryna Sabalenka. Danach spielt Lottner gegen die weißrussische Nummer eins Alexandra Sasnowitsch. Die 21 Jahre alte Lottner, die etwas überraschend den Vorzug vor Anna-Lena Friedsam erhielt, feiert damit ihr Debüt im Mannschaftswettbewerb.

Für das womöglich entscheidende Doppel am Sonntag sind bislang Friedsam und Anna-Lena Grönefeld vorgesehen. Zuvor trifft am zweiten Tag im Spitzeneinzel Maria auf Sasnowitsch, danach spielen Lottner und Sabalenka gegeneinander. Allerdings sind Änderungen noch möglich.

Das deutsche Team muss auf die beiden Spitzenspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges verzichten. Beim Vorjahresfinalisten aus Weißrussland fehlt die frühere Weltranglisten-Erste Victoria Asarenka.