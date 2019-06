Frauen-WM in Frankreich : Marozsan mit Heimvorteil: «Titel wäre natürlich ein Traum»

Die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan geht voller Vorfreude und mit einem Heimvorteil in die Frauenfußball-Weltmeisterschaft.

von dpa

06. Juni 2019, 14:41 Uhr

«Es ist für mich absolut was Besonderes», sagte die 27 Jahre alte Regisseurin vom französischen Champions-League-Sieger Olympique Lyonin DFB-Quartier in Bruz. «Ich spiele jetzt seit drei Jahren hier. Und Frankreich ist ein Stück Heimat für mich.»

Die in Budapest geborene Supertechnikerin würde allzu gern mit der DFB-Elf mindestens die Halbfinals erreichen, die wie auch das WM-Finale am 7. Juli in Lyon stattfinden. «Der Titel wäre natürlich ein Traum. Aber ich werde mich erstmal darauf fokussieren, dass wir mit der Mannschaft gut ins Turnier starten. Dann sehen wir weiter», betonte die Nummer zehn der DFB-Auswahl mit Blick auf das schwere Auftaktmatch am Samstag (15.00 Uhr/ARD und DAZN) in Rennes gegen China.