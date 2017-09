Rosberg-Nachfoiger bleibt : Mercedes verlängert Vertrag mit Bottas für 2018

Der Finne Valtteri Bottas fährt auch in der kommenden Saison für Mercedes in der Formel 1. Der deutsche Rennstall verlängerte vor dem Grand Prix in Singapur den am Jahresende auslaufenden Vertrag mit dem 28-Jährigen.