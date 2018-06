Löws finale Auswahl : Mission Titelverteidigung: Diese 23 Spieler sollen es richten

Mit Kevin Trapp, aber ohne Leroy Sané – diese 23 Spieler reisen für Deutschland mit zur Fußball-WM nach Russland.

von svz.de

04. Juni 2018, 12:45 Uhr

Eppan | Bernd Leno, Jonathan Tah, Leroy Sané und Nils Petersen wurden am Montag von Bundestrainer Joachim Löw aus dem Kader gestrichen. Die größten Überraschungen im finalen Kader dürften die Berufung von Keeper Kevin Trapp sowie die Nicht-Berücksichtigung von Sané sein.

1 Manuel Neuer (32 Jahre, FC Bayern München, 74 Länderspiele): Die ganze Fußball-Nation blickte in den vergangenen Wochen auf seinen Fuß. Hält er, oder hält er nicht? Die Antwort gab Manuel Neuer eindrucksvoll beim Österreich-Test. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft war der beste Mann auf dem Platz. Die fehlende Spielpraxis war zu keinem Zeitpunkt ein Thema.

12 Kevin Trapp (27, Paris Saint-Germain, 3 Länderspiele): Große Überraschung! Kevin Trapp galt als sicherer Streichkandidat, sollte Manuel Neuer fit werden. Doch wieder einmal entscheidet sich Joachim Löw anders und sorgt für Furore. Bernd Leno wurde gestrichen, Trapp, der nicht einmal Stammkeeper bei PSG ist, darf als Nummer drei hinter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen auf der Bank Platz nehmen.

22 Marc-André ter Stegen (26 Jahre, FC Barcelona, 19 Länderspiele): Vermeintlich undankbar sind die vergangenen Woche für Marc-André ter Stegen gewesen. Der Stammkeeper des FC Barcelona wäre die Nummer eins für das WM-Turnier gewesen – wäre Neuer nicht mehr fit geworden. So bleibt ihm in Russland die Rolle als Ersatztorwart.

2 Marvin Plattenhardt (26 Jahre, Hertha BSC, 6 Länderspiele): Auch Marvin Plattenhardt musste um seine WM-Nominierung bangen. Allerdings hat Joachim Löw auf der Position des Linksverteidigers nicht allzu viele Optionen. Hinter Jonas Hector ist der Berliner der einzige im Kader, der diese Rolle bekleiden kann.

3 Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 36 Länderspiele): Der Kölner ist hinten links in der Viererkette gesetzt. Den vermeintlichen Zweikampf mit Marvin Plattenhardt auf der Linksverteidiger-Position, der im Grunde genommen keiner war, entschied Jonas Hector für sich. Joachim Löw hat schlichtweg keine anderen Alternativen für diese Rolle.

4 Matthias Ginter (24 Jahre, Borussia Mönchengladbach, 17 Länderspiele): Der Defensivmann von Borussia Mönchengladbach galt stets als Streichkandidat, gegen Österreich kam er nicht eine Minute zum Einsatz. Am Ende hat womöglich sein Allround-Talent in der Defensive überzeugt. Er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als Sechser spielen.

5 Mats Hummels (29, FC Bayern München, 63 Länderspiele): Er ist fit, amtierender Weltmeister und mit Bayern München deutscher Meister. An Mats Hummels kommt Joachim Löw nicht vorbei, sein Platz neben Jerome Boateng in der Innenverteidigung ist sicher. Sowohl in der Defensive als auch Offensive strahlt Hummels eine enorme Kopfballstärke aus.

15 Niklas Süle (22 Jahre, FC Bayern München, 9 Länderspiele): Der 1,95 Meter große Innenverteidiger startete bei Bayern München so richtig durch, absolvierte 27 Spiele in der vergangenen Saison beim Rekordmeister. Gemeinsam mit Antonio Rüdiger lauert er hinter Mats Hummels und Jerome Boateng auf eine Einsatzchance bei der WM.

16 Antonio Rüdiger (25 Jahre, FC Chelsea, 23 Länderspiele): Er Spielt beim FC Chelsea, in einer der besten Mannschaften der englischen Premier League. Und doch wird Antonio Rüdiger bei der WM hinter Mats Hummels und Jerome Boateng, sollten beide fit sein, nicht über die Rolle als Backup hinauskommen.

17 Jerome Boateng (29 Jahre, FC Bayern München, 70 Länderspiele): Der Weltmeister von 2014 musste aufgrund einer Adduktorenverletzung im Trainingslager in Eppan bislang überwiegend alleine und ohne Ball trainieren. Bis zur Weltmeisterschaft wird er jedoch wieder vollkommen belastbar sein. Neben Mats Hummels dürfte Boateng in der Innenverteidigung gesetzt sein.

18 Joshua Kimmich (23 Jahre, FC Bayern München, 27 Länderspiele): In große Fußstapfen musste Joshua Kimmich treten. Er löste Philipp Lahm auf der rechten Abwehrseite ab. Das Ergebnis kann sich aber mehr als nur sehen lassen. Der Bayern-Spieler ist in der Viererkette gesetzt, markierte sogar drei Tore in seinen 27 Länderspielen.

6 Sami Khedira (31 Jahre, Juventus Turin, 73 Länderspiele): Der Routinier der deutschen Nationalmannschaft muss sich keinerlei Sorgen um seinen Platz im defensiven Mittelfeld machen. Seit zehn Jahren streift sich Sami Khedira bereits das Nationaltrikot über. Während der WM 2014 war der Akteur von Juventus Turin eine sichere Bank.

7 Julian Draxler (24, Paris Saint-Germain, 42 Länderspiele): Geht im Starensemble von PSG ein wenig unter, war aber immer ein sicherer Kandidat für die Weltmeisterschaft in Russland. Auf der linken Seite bekommt es Julian Draxler mit Marco Reus zu tun.

8 Toni Kroos (28 Jahre, Real Madrid, 82 Länderspiele): Toni Kroos ist aktuell schlichtweg der erfolgreichste deutsche Nationalspieler. Mit Real Madrid hat der Mittelfeldakteur zum dritten Mal in Folge die Champions-League gewonnen. Seine Passquote liegt stets zwischen 90 und 100 Prozent.

10 Mesut Özil (29 Jahre, FC Arsenal London, 89 Länderspiele): Die Nummer zehn muss nicht um seinen Stammplatz bangen. Unter Joachim Löw ist der Spielmacher des FC Arsenal London in der ersten Elf gesetzt, erzielte zudem das zwischenzeitliche 1:0 im Österreich-Test.

11 Marco Reus (28 Jahre, Borussia Dortmund, 29 Länderspiele): Für Marco Reus ist es das erste große Turnier, die WM 2014 und die EM 2016 verpasste der Flügelflitzer bereits verletzungsbedingt. Allgemein ist der 28-Jährige extrem verletzungsanfällig. Sollte er zur WM in Russland wirklich fit sein, kommt Joachim Löw nicht an ihm vorbei.

13 Thomas Müller (28, FC Bayern München, 90 Länderspiele): Einen sicheren Kandidaten für die WM dürfte es kaum gegeben haben: Thomas Müller. Aktuell steht Müller bei zehn WM-Treffern. In Russland will er sein Treffer-Konto aufbessern. Der Bayern-Akteur ist auf der rechten Seite gesetzt.

14 Leon Goretzka (23 Jahre, FC Schalke 04, 14 Länderspiele): Spielte eine bärenstarke Saison beim FC Schalke 04, sodass auch Joachim Löw auf ihn aufmerksam wurde. Allerdings wird Leon Goretzka im fantastisch besetzten Mittelfeld kaum eine Rolle bei der WM spielen dürfen.

19 Sebastian Rudy (28 Jahre, FC Bayern München, 24 Länderspiele): Auch Sebastian Rudy darf mit zu der WM. Eine kleine Überraschung, kam er bei Bayern München in der vergangenen Saison nur sporadisch zum Einsatz. Auch in der Nationalelf hat er im zentralen Mittelfeld schlechte Karten. Sein Plus: In der Defensive kann Rudy viele Positionen bekleiden.

20 Julian Brandt (22 Jahre, Bayer 04 Leverkusen, 14 Länderspiele): Beim Confed-Cup überzeugte der Flügelflitzer bereits. In Leverkusen spielte der Youngster Julian Brandt eine starke Saison. Im WM-Kader ist der 22-Jährige jedoch nur Joker.

21 Ilkay Gündogan (27 Jahre, Manchester City, 24 Länderspiele): Mit der Empfehlung einer bärenstarken Saison in der Premier League und dem daraus resultierenden Meistertitel mit Manchester City musste sich Ilkay Gündogan zu keinem Zeitpunkt Sorgen um seine WM-Teilnahme machen. Allerdings sieht er sich mit Sami Khedira, Toni Kroos und Mesut Özil einer starken Konkurrenz im zentralen Mittelfeld gegenüber.

9 Timo Werner (22 Jahre, RB Leipzig, 12 Länderspiele): Mit gerade einmal 22 Jahren gilt Timo Werner als gesetzt in der Sturmspitze. Das größte Plus ist seine beeindruckende Schnelligkeit, die er an jedem Bundesliga-Wochenende unter Beweis stellt. Allgemein dürfte der Angreifer zu einen der schnellsten WM-Akteure zählen.

23 Mario Gomez (32 Jahre, VfB Stuttgart, 73 Länderspiele): Hat sich im Duell mit Sandro Wagner als Stürmer durchgesetzt. Der Stuttgarter wechselte im Winter zum VfB Stuttgart, das machte sich durchaus bezahlt. Dort fand er seine Treffsicherheit wieder. Allgemein ist Gomez mit seinen 32 Jahren und 73 Länderspielen der Routinier der Truppe.