Bora-Radprofi siegt : Mühlberger gewinnt sechste Etappe der BinckBank-Tour

Der österreichische Radprofi Gregor Mühlberger vom deutschen Team Bora-hansgrohe hat die sechste Etappe der BinckBank-Tour gewonnen.

von dpa

18. August 2018, 18:21 Uhr

Der 24-Jährige setzte sich nach 182,2 Kilometern von Riemst nach Sittard-Geleen in den Niederlanden im Alleingang vor dem Belgier Tim Wellens und dem Tschechen Zdenek Stybar durch. Erneut in Szene setzte sich der Berliner Maximilian Schachmann als Tagesfünfter, die gleiche Platzierung belegt der Youngster auch in der Gesamtwertung. Die Rundfahrt endet am Sonntag an der Mur von Geraardsbergen.