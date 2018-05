Personeller Umbruch : Nach verpasstem Aufstieg: Droht Holstein Kiel der Zerfall?

Statt Euphorie herrscht in Kiel nach der Reli Ungewissheit: Holstein steht vor einem Umbruch, der große Auswirkungen haben könnte.

von Kim Patrick von Harling

22. Mai 2018, 13:57 Uhr

Kiel | Fußballwunder werden rar. Das erlebten die Kieler am Montagabend schmerzhaft. Nach dem 1:3 im Hinspiel verloren die Störche auch das Rückspiel der Relegation gegen den VfL Wolfsburg – 0:1. Der so greifbare Traum zerplatzte, kein Bundesligafußball im Holstein-Stadion – stattdessen droht dem Nord-Klub nun ein Albtraum-Szenario.

Die Mannschaft bekommt ein neues Gesicht

Ein Gesicht ohne zahlreiche Leistungsträger: Tom Weilandt (VfL Bochum), Christopher Lenz (Union Berlin), Aaron Seydel (FSV Mainz) und Marvin Ducksch (FC St. Pauli) waren nur ausgeliehen und kehren voraussichtlich zu ihren Stammvereinen zurück. Gehaltstechnisch sind andere Vereine den Kielern voraus, hohe Ablösesummen werden die Störche ebenfalls nicht aufbringen können.

Ducksch, dessen Vertrag am Millerntor noch bis 2019 läuft, erzielte in der zurückliegenden Saison 18 Treffer für Kiel – der Angreifer blühte bei den Störchen förmlich auf. Dennoch scheint es utopisch, ihn an der Förde zu halten. Als Torschützenkönig der 2. Bundesliga weckt Ducksch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Kaum vorstellbar, dass St. Pauli den Stürmer für Almosen abgeben wird.

Andere Leistungsträger haben noch einen Vertrag für die kommende Saison. Dominick Drexler ist noch bis 2020 an Holstein Kiel gebunden, der Kapitän Rafael Czichos bleibt laut Vertrag ebenfalls noch zwei Jahre. Doch was bedeuten noch Verträge im Profifußball? In erster Linie regiert das Geld. Sollten Vereine bereit sein, Ablösesummen in Millionenhöhe auf den Tisch zu legen, dürfte Kiel auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten schwach werden – vollkommen verständlich für einen Verein, der vor zwei Jahren noch in der 3. Liga kickte.

Czichos bald im Köln-Dress?

Drexler wird bereits mit einigen Vereinen in Verbindung gebracht, sowohl im In- als auch Ausland kursiert der Name. Unter anderem sollen der Bundesligist VfB Stuttgart und Newcastle United aus der Premier League angeklopft haben. Innenverteidiger Rafael Czichos indes ist beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln im Gespräch. Der Kapitän würde somit dem Kieler Trainerteam folgen, das ebenfalls ab Sommer bei den Geißböcken arbeiten wird.

Auch die Architekten des Erfolges verlassen also das Schiff, das nun in eine ungewisse Zukunft steuert – neben Coach Markus Anfang könnte Ralf Becker der Nächste sein.

Denn Becker wird die Kieler mit hoher Wahrscheinlichkeit in Richtung Hamburger SV verlassen. Er steht bei Bernd Hoffmann hoch im Kurs. Die ersten Gespräche fanden bereits statt.

Wie Kiels Mannschaft aussieht, steht in den Sternen. Die Frage, wer diese dann als Trainer leiten soll, ist offenbar geklärt: Tim Walter soll das Ruder übernehmen. Falls Becker in Richtung Hamburg verschwindet, stellt sich die Frage: Wer stellt das Team unter den bescheidenen finanziellen Voraussetzungen überhaupt zusammen? So oder so: Eine ähnlich erfolgreiche Saison wie die zurückliegende wäre ein kleines Wunder, ein sportlicher Absturz zurück in alte Drittliga-Gefilde hingegen nicht unwahrscheinlich.

Braunschweigs Absturz nach Relegation

Viele erschreckende Vergleiche zu Kiels aktueller Situation ließen sich ziehen. Das jüngste Beispiel: Eintracht Braunschweig. In der Saison 2016/2017 scheiterten die Löwen in der Aufstiegsrelegation – ebenfalls an Wolfsburg. Nur ein Jahr, nachdem sie knapp an der Bundesliga vorbeigeschrammt waren, stiegen sie in die 3. Liga ab.

Zudem muss sich Kiel ab Sommer in der 2. Bundesliga einer neuen Konkurrenz stellen – unter anderen Voraussetzungen. Als Aufsteiger agierte Holstein in der abgelaufenen Spielzeit ohne Druck. Dieser Status hat sich nach der erfolgreichen Saison geändert, Kiel wird zumindest zu Saisonbeginn ein Stück weit zum Gejagten. Hinzu kommen mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln Mannschaften aus der Bundesliga, die den direkten Wiederaufstieg anstreben werden. Ambitionierte Zweitligisten wie Union Berlin oder Dynamo Dresden, die weit hinter ihren Ansprüchen lagen, dürfen sich nicht noch einmal eine Saison der Kategorie "gebraucht" leisten.

Die Voraussetzungen für den Klub scheinen derzeit alles andere als optimal. Die erste Chance, ein wahres Märchen im Profifußball zu schreiben, wurde am Mittwochabend vergeben. Holstein Kiel kann in der Saison 2018/19 jedoch den Beweis erbringen, dass es doch noch Fußballwunder gibt.